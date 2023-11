Nel video intervista a Monica Zanetti, Meccanico Ferrari

Un simbolo per il mondo professionale femminile e per quello dello sport. Monica Zanetti, meccanico della Ferrari, e prima donna ad entrare nel team della Rossa, ha fatto della sua passione per le macchine e per la Scuderia, un lavoro che si porta dietro ormai da tanti anni, tra l’adrenalina in pista e gli incontri con i personaggi del mondo della Rossa. La carriera nelle competizioni di Monica Zanetti, nata nel 1963 a Maranello, inizia nel 2002. Da lì una serie di avventure tra le piste e i più importanti nomi della Ferrari, tra cui Michael Schumacher.