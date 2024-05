UDIENZA ALICE NERI, INIZIANO LE TESTIMONIANZE NEL GIORNO DEL COMPLEANNO

Ha preso il via il dibattimento per la morte di Alice Neri, uccisa e carbonizzata a bordo della sua auto a Fossa di Concordia nel 2022. In aula le prime di un lungo elenco di testimonianze nel giorno in cui la vittima avrebbe compiuto 34 anni.