Niente da fare per il Modena Volley di Giuliani. Troppo forte la capolista della Superlega Trento, che si sbarazza agevolmente della Valsa Group con il risultato di 3-0 (25-22; 25-17, 25-22). Nella nona giornata di ritorno, gli emiliani non riescono a confermare la prestazione dell’andata, in cui riuscirono ad infliggere una sconfitta al PalaPanini agli avversari. Cisterna che si avvicina a -1 dall’ottavo posto del Modena Volley, dopo la sconfitta al tie break contro la Lube Civitanova. Per la lotta alla zona playoff saranno determinanti le ultime due partite della regular season, a partire dal prossimo impegno casalingo del Modena Volley contro il fanalino di coda Catania.