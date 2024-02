Una nuova vittima della strada va ad allungare un elenco che anche sul territorio modenese è allarmante. La tragedia è avvenuta ieri nel tardo pomeriggio, intorno alle 19.30 all’incrocio tra via Salvo D’Acquisto e via Falcone a Modena. A perdere la vita un 50enne che viaggiava in sella ad uno scooter, risultato non suo e privo di documenti. Lo schianto è stato violentissimo tanto da provocare traumi all’uomo talmente gravi da non permettergli la sopravvivenza. Lo scooter e l’auto contro la quale si è schiantato, una monovolume Ford, viaggiavano in direzioni opposte su via Salvo D’Acquisto. L’impatto quando, secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla Polizia Locale, l’auto si preparava a svoltare su via Falcone. Ancora da chiarire dinamica e responsabilità. L’automobilista si è subito fermato per prestare soccorso, ma le condizioni dello scooterista gli sono subito apparse gravissime. Immediati i soccorsi e il trasporto in codice di massima urgenza all’ospedale di Baggiovara. Ma durante il trasporto il 50enne ha subito un ulteriore peggioramento tanto da dover subire un tentativo di rianimazione che però non ha avuto alcun effetto. L’uomo infatti è deceduto ancor prima di arrivare in ospedale.