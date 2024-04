In regola con il permesso di soggiorno, con una regolare occupazione. Due fratelli di nazionalità marocchina, di 28 e 30 anni, nascondevano in realtà un importante traffico di droga. Un’articolata attività d’indagine della Polizia locale ha consentito di documentare migliaia di cessioni di stupefacente nell’arco di tre anni e di sequestrare circa mezzo chilogrammo di sostanze, nonché 50 mila euro di denaro. Sono stati quindi tratti in arresto, perché gravemente indiziati del delitto di cessione di sostanze stupefacenti.