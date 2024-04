Hanno spaccato con un sasso la vetrata del negozio e sono scappati con il registratore di cassa. La Polizia di Stato di Modena ha arrestato un tunisino di 17 anni e lo ha denunciato. Domenica alle 4 del mattino erano state segnalate tre persone travisate nei pressi dell’attività in centro. Alla vista degli agenti si sono dati alla fuga ma il 17enne è stato bloccato. Per guadagnare la fuga, ha opposto resistenza. Per lui è stata disposta la custodia nel carcere minorile. Ora è caccia ai complici.