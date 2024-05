E’ stato arrestato dai Carabinieri un 40enne italiano, gravemente indiziato di furti di beni custoditi all’interno di autovetture, nella maggior parte dei casi parcheggiate nelle aree preposte di supermercati nel territorio del Comune modenese. Le razzie sarebbero avvenute tra l’agosto 2022 e il giugno 2023. Sarebbero 21 i furti consumati e contestati al 40enne oltre a 2 tentati, tutti avvenuti utilizzando anche modalità finalizzate a sorprendere le vittime e distogliere così la loro attenzione, come il taglio degli pneumatici. Per l’uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere.