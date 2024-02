Attimi di tensione stamattina al servizio Psichiatrico di Baggiovara. Un paziente lì ricoverato ha dato in escandescenze, vandalizzando muri e soffitti con una porta scardinata. Gli infermieri in turno sono riusciti ad allertare immediatamente le forze dell’ordine, e nessuna persona è rimasta ferita. Il paziente è stato arrestato. Alla luce dei gravi danni al reparto, 16 pazienti verranno temporaneamente trasferiti in altre strutture