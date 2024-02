Nel video la conferenza-stampa di Paolo Bianco, Allenatore Modena Calcio

Una partita per sfatare i fantasmi della storia recente. Appuntamento in laguna domani per il Modena di Bianco, che affronterà il Venezia di mister Vanoli. Un test complicato ma importante per i canarini, che sono chiamati soprattutto a migliorare i recenti risultati dei gialloblù contro gli arancioneroverdi, che nella scorsa stagione travolsero il Modena di Tesser con un netto 5-0. I tifosi ricordano soprattutto il poker del finlandese Pohjanpalo, che in questo campionato è a quota 11 gol e 3 assist.

Fondamentale il rientro di Manconi e Duca per la gara di domani, anche se Bianco avrà soprattutto problemi nel settore della difesa, con le assenze di Ponsi e Zaro. Tra i convocati compare nuovamente Antonio Palumbo, che ha scontato la sua squalifica ed è pronto a tornare titolarissimo nel centrocampo dei gialloblù. L’allenatore ha parlato dell’ex Ternana, soffermandosi sulle sue qualità e sul suo arrivo nella finestra estiva di calciomercato: un top della Serie B scovato dal Modena, già ben noto però tra le squadre del campionato cadetto.