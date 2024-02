Nel video l’intervista a Federico Varone, Schermidore Pentamodena

Federico Varone in Nazionale. Il talentuoso schermidore della scuola Pentamodena prenderà parte ai prossimi Europei Cadetti e Giovani, che si svolgeranno a Napoli dal 22 febbraio. Un’occasione unica per il giovane atleta, in una kermesse internazionale che permetterà a Varone di ottenere importante visibilità nel contesto sportivo, portando in alto i valori e gli insegnamenti del Pentamodena, scuola del nostro territorio che lo sta crescendo.

Il 16enne partirà in direzione Napoli martedì prossimo per raggiungere gli oltre 1000 atleti che parteciperanno all’evento sportivo, con 50 nazioni coinvolte.

8 giornate e 24 gare in cui sarà presente, nella sezione Cadetti, anche Varone, reduce da alcuni successi importanti nell’ultimo periodo, tra cui la medaglia d’oro nella Prima Prova Nazionale Under 17 di Casale Monferrato.

Una passione, quella per la scherma, nata 12 anni fa per Varone, che sta proseguendo nel suo percorso di crescita, in cui si rivela cruciale e determinante il lavoro dedicato alle energie mentali e alla concentrazione durante le gare.