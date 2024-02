Il Modena di Bianco nella laguna veneziana per disputare la partita in trasferta contro il Venezia di Paolo Vanoli. I canarini a caccia del riscatto contro gli arancioneroverdi, visti i recenti risultati negativi contro la squadra veneta. Lagunari che sono sempre andati a segno in questo campionato di Serie B allo Stadio Pierluigi Penzo.

PRIMO TEMPO

Venezia più aggressivo nei primi minuti della gara, con i frequenti movimenti in zona offensiva dei due attaccanti Pohjanpalo e Pierini. Gialli che hanno la prima occasione al 10′ con il tiro da fuori di Santoro, che muove soltanto l’esterno della rete. Su un recupero palla importante, il Venezia poco dopo ha una grandissima occasione con Pierini, che sterzando sul sinistro perde l’attimo. Successivamente viene concesso dall’arbitro un calcio di rigore per il Venezia, per un fallo di mano sul tocco di Busio; penalty cancellato dopo il check al VAR. Ancora Pierini poi pericoloso con un calcio di punizione dalla lunga distanza, con il pallone diretto in porta ed insidioso per Seculin, che riesce a respingere. Primo tempo sostanzialmente controllato dal Venezia, che trova anche il gol con Tessmann, annullato però per fuorigioco. E gli ultimi secondi della prima frazione si chiudono in modo amaro per il Modena, con il rigore concesso al Venezia, con l’ausilio del VAR. Dal dischetto è freddo Pohjanpalo, che, con un rasoterra angolato alla destra di Seculin, porta in vantaggio i lagunari.

SECONDO TEMPO

Ad inizio ripresa Gliozzi va a millimetri dal secondo gol conescutivo, con un destro a giro nei pressi dell’area di rigore; palla che accarezza l’incrocio dei pali e termina sul fondo. Al 61′ arriva un fondamentale pareggio per il Modena, con un destro spettacolare di Gerli, che pesca l’angolino da fuori, trovando così la prima rete stagionale. Poco dopo c’è però il nuovo vantaggio veneto con la doppietta di Pohjanpalo, che con un tiro forte dal limite dell’area non lascia scampo alla difesa avversaria. Altro colpo di scena poi al 32′ del secondo tempo, con il rigore concesso ai gialloblù per un fallo di Joronen. Penalty segnalato dal VAR e sbagliato da Palumbo, che però insacca sulla respinta iniziale del portiere avversario. Nel finale di gara minuti anche per Tremolada, che non era mai sceso in campo nelle ultime tre partite del Modena. Animi tesi nella parte finale della gara, con l’espulsione per l’allenatore dei canarini Paolo Bianco. Il Modena conquista un punto importante al Penzo per portare avanti la striscia di risultati positivi in campionato. 2-2 il risultato.