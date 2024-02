Camion ribaltato intorno alle 11.30 di stamattina lungo l’A1. L’incidente è avvenuto intorno al km 165 in direzione sud, all’altezza di Modena. Il veicolo si è ribaltato in una scarpata, presumibilmente a causa dello scoppio di uno pneumatico che gli avrebbe fatto perdere il controllo. Fortunatamente il conducente non ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, un’ambulanza, un carro gru e la Polizia Stradale di Modena Nord