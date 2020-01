All’interno l’intervista a Nicola Porro (giornalista)

Dalle tasse nascoste che dobbiamo pagare anche solo per possedere piccole cose, alle macro tasse di scopo utilizzate dallo stato per fare cassa. Sono tante, centinaia, anzi migliaia quelle comprese e scovate nell’ultimo libro ‘Le tasse invisibili’ del giornalista e conduttore televisivo Nicola Porro. Ospite ieri sera a Modena di un evento elettorale, Porro non ha mancato di fare riferimento per la nostra regione ad alcune nuove tasse più dibattute del momento. Oggi la nuova frontiera o moda è giustificare tasse di scopo o nuove tasse spacciandole come fatte per il nostro bene. E’ così si tassano le bevande gassate, così come gli obblighi da centinaia di euro solo per dichiarare la classe energetica della propria casa. Senza considerare le tasse che i contribuenti pagano solo per possedere anche piccole cose.