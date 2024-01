Quello che è appena terminato è stato un anno con temperature sopra la media. Abbiamo avuto un’estate calda ma soprattutto molto lunga. L’autunno e l’inverno non hanno fatto eccezione: caldi anche loro. Ma gennaio potrebbe riservare delle novità, anche perché, pare, secondo gli esperti del meteo che il 2024 sia pronto a partire con un certo carico di “dinamismo”: una perturbazione è in arrivo sull’Italia per l’ultimo scampolo delle feste, ossia nei giorni a cavallo dell’Epifania. Nella calza, la Befana farà trovare a molti italiani pioggia e in certi casi neve. Insomma, potrebbe arrivare una importante ciclogenesi. La perturbazione sarà di origine polare e raggiungerà il nostro Paese già venerdì 5 gennaio, portando un peggioramento marcato del tempo con piogge abbondanti e nevicate sopra i mille metri di quota e temperature che toccheranno lo zero. Finita qui? Niente affatto. Domenica 7 gennaio previsto un brusco e ulteriore abbassamento delle temperature, soprattutto al Centro e al Nord, quando delle correnti d’aria più fredde di origine Artica provenienti dalla Russia riusciranno a far probabilmente breccia nell’anticiclone. Insomma, se Babbo Natale era stato clemente, non lo sarà la Befana: pioggia, neve e freddo sono già alle porte.