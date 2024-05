Nel video l’intervista a Massimo Mezzetti

Un fine settimana di sport e di gioco quello appena trascorso al Parco Ferrari. Tanti i giovani e giovanissimi presenti per le attività all’aperto e la promozione di sani stili di vita. Un tema centrale nel programma di Massimo Mezzetti, che non ha mancato di essere presente all’iniziativa e di ribadire quando si debba investire e quanto sia indispensabile lo sport per bambini e ragazzi, non solo da un punto di vista della salute ma anche per il contrasto al disagio giovanile. Una convinzione che il candidato sindaco porta con sé da quando era assessore allo sport in Regione

C’è spazio per riproporre le pillole di sport anche a Modena, ma il lavoro da fare è importante anche sulle infrastrutture, come le palestre e i palazzetti, per rendere l’attività sportiva sempre più accessibile