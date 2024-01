L’amministrazione comunale modenese ha deciso per la pedonalizzazione anche di Piazzale Sant’Agostino. La notizia è stata comunicata dal primo cittadino Giancarlo Muzzarelli nella conferenza stampa di fine anno. Nelle intenzioni c’è la riqualificazione dell’area che è strategica per arrivare al centro storico. Due passi per trovarsi sotto la Ghirlandina e in Piazza Grande, un punto di appoggio per gli automobilisti che a tutt’oggi possono contare su un’ottantina di posti auto a pagamento, appena fuori appunto dalla zona ZTL. Il progetto risale comunque a diversi anni fa e che ha portato alla pedonalizzazione di altre zone centrali della città come Piazza Roma. Ora seguirebbe questo esempio un’area che accoglie spazi culturali di alto livello come il Palazzo dei Musei e il cantiere di Ago. Un progetto di pedonalizzazione che sulla carta è destinato a sollevare polemiche per la criticità che potrebbe riversarsi sulla transitabilità urbana con la cancellazione degli attuali parcheggi. Ai nostri microfoni, al contrario, molti residenti hanno mostrato di essere in sintonia con una chiusura alle auto di un altro spicchio di città, dando loro più possibilità di godere del centro storico, dei negozi, delle attività culturali.

Un’area questa prossima al centro storico, ma non nel cuore della città e che in prospettiva sembra poter essere destinata ad accogliere anche eventi culturali e di spettacolo come, ad esempio, è avvenuto ieri sera con lo spettacolo di Capodanno di Robert Henke.