In piazza Vittorio Emanuele II a Campogalliano nel corso della notte è stato vandalizzato il presepe realizzato come da tradizione di fronte alla chiesa. La devastazione ha portato alla distruzione dei manichini dei personaggi della Natività. Il vandalismo non pare avere una motivazione legata al contenuto religioso insito nel presepe, quanto piuttosto il gesto di qualche malvivente nella notte di San Silvestro. Anche la pensilina della fermata del trasporto pubblico di via Roma, a pochi metri di distanza, è stata danneggiata con lo sfondamento di uno dei vetri.