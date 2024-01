Neanche il tempo di finire gli acquisti dei regali di Natale che già si pensa a nuovi saldi. Questa volta tocca a quelli invernali, come sempre super attesissimi. La data d’inizio a Modena, come nel resto dell’Emilia-Romagna, è fissata ufficialmente a venerdì 5 gennaio. I consumatori potranno aspettarsi una vasta gamma di sconti, con ribassi che vanno dal 30% al 70%. Dall’abbigliamento alla tecnologia: svariate sono le categorie di merce su cui puntano gli occhi gli italiani, tra chi cercherà di soddisfare qualche piccolo ultimo desiderio (una sorta di coccola “necessaria” per affrontare il nuovo anno) e chi, invece, cercherà di portarsi avanti già con regali importanti, tra compleanni e cerimonie. L’occasione avrà una durata di 60 giorni, quindi il termine ultimo è fissato per lunedì 4 marzo 2024, permettendo quindi a chiunque di pianificare con attenzione i propri acquisti e di beneficiare di offerte convenienti su una varietà di prodotti, sia nei negozi fisici che online, ma sempre con un occhio attento per evitare truffe e incomprensioni. Relativamente, infatti, alla trasparenza dei prezzi, lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve comunque essere esposto. Al fine di non indurre il consumatore in errore, la merce oggetto di vendita di fine stagione dovrà essere disposta in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quella eventualmente in vendita alle condizioni ordinarie. Qualora tale separazione non fosse praticabile, la vendita ordinaria verrà sospesa.