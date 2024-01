Foto di copertina, di archivio

Nella nottata scorsa i Carabinieri di Sassuolo sono intervenuti a seguito di una segnalazione arrivata da un esercizio commerciale del luogo in quanto uno sconosciuto stava forzando la porta d’ingresso. I militari sono riusciti a bloccare e identificare un uomo di 42 anni che si era dato alla fuga dopo aver notato l’arrivo della pattuglia. I Carabinieri, dopo aver ispezionato l’area, hanno ritrovato l’auto utilizzata dall’uomo. Al suo interno dono stati rinvenuti e sequestrati diversi attrezzi da scasso, oltre ad un piede di porco utilizzato per il danneggiamento della porta del negozio. Il 42enne è stato arrestato per tentato furto aggravato. Convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora con permanenza notturna presso l’abitazione di residenza.