Un conto alla rovescia che anche quest’anno la nostra emittente, Tv Qui, ha voluto festeggiare nei suoi studi, illuminandoli a festa e rendendoli palcoscenico per le performance di numerosi ospiti. Un Gran Galà di Capodanno che anche in questa edizione 2023-2024 ha saputo emozionare attraverso le esibizioni di alcuni tra gli interpreti della musica da ballo, più richiesti e amati: Davide Montali, Rossana Biagioni e Donato, Patrizia Ceccarelli, Vanessa Silvagni, Luca Panama, Roberto Scaglioni e Sabrina Salvestrin, Aurora Codazzi e Samuele Varalli

Scelto ad hoc anche il ventaglio di caratteristiche e peculiarità dei musicisti, dalla potenza o raffinatezza della voce,

al suono degli strumenti più caratteristici della musica da ballo come la fisarmonica o la tromba

ma non è mancata la presenza della chitarra elettrica che ha accompagnato pezzi di un repertorio rivolto ad un folk più pop. Come non è mancata l’atmosfera sognante di alcune melodie romantiche.

Una programmazione musicale e di intrattenimento che è riuscita ad entusiasmare sia il pubblico che i presenti in studio, in un’escalation di energia culminata nel conto alla rovescia. Allo scoccare della mezzanotte, con i calici alzati, un naturale scambio di auguri.