Nel video, interventi del Presidente Sergio Mattarella

Le guerre in Ucraina e in Medioriente, la violenza sulle donne, il precariato. Ma anche l’accesso alle cure sanitarie e gli anziani, la lotta al cambiamento climatico, il diritto allo studio ostacolato dal costo degli alloggi e l’impegno per la legalità. Sono tanti i temi affrontati nel discorso di fine anno dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che si è presentato agli italiani in piedi, in uno dei saloni del Quirinale, invitando tutti a fare spazio “alla cultura della pace”.

Per Mattarella, per poter parlare di progresso, di cambiamento, per i diritti che ancora mancano, per i malati che non sono curati adeguatamente, per i giovani spesso “disorientati ed inascoltati”, occorre mettere al primo posto la dignità, i valori. Ascoltare, quindi partecipare e cercare, con determinazione e pazienza, quel che unisce. Perché come dice il Presidente, la forza della Repubblica è la sua unità.