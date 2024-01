Nel video le interviste a:

Stefano Pigati, Medico Pronto Soccorso Baggiovara

Giuseppe Pezzuto, Direttore Pronto soccorso Policlinico di Modena

Notte movimentata al Pronto Soccorso del Policlinico di Baggiovara, dove sono state registrate alcune criticità di lieve entità durante la serata dell’ultimo giorno del 2023, tra cui una lesione alla mano per una donna di 55 anni. 46 gli accessi totali.

A Carpi un 14enne pakistano è stato soccorso per delle lievi ustioni alle mani a causa di alcuni petardi. Non ci sono state particolari problematicità al Policlinico di Modena. Le celebrazioni non hanno provocato emergenze complicate ai sanitari presenti, con 41 accessi totali.

Per quanto riguarda la Centrale Operativa del 118 sono state 105 le emergenze gestite nella nostra provincia, in diminuzione rispetto alle 124 dello scorso anno. I Vigili del Fuoco invece sono stati impegnati in 25 interventi, tra cui quello più importante per un principio di incendio in un capannone di San Vito, della Ditta Zanarini, che non ha provocato nè feriti né intossicati. Dalle 22.30 circa sono state impegnate la squadra di Vignola e altre tre squadre. Sono bruciati dei teli agricoli, con l’intervento che è terminato verso le 3 di notte con struttura inagibile.