Nel video l’intervista a Stellario Dugoni

La diagnosi che ha cambiato la vita a Stellario Dugoni, 49enne di Soliera, padre di due figli, è arrivata due anni fa. Un tumore al cervello, non operabile, ma trattabile, nel senso che è possibile rallentarne il decorso. Eppure, non è corretto parlare di una lotta contro il cancro, ascoltando Dugoni, quanto di una lotta per il fine vita. Da sempre sensibile a questa tematica, Stellario si è fatto portavoce di un’esigenza, un diritto sancito dalla Corte costituzionale, che non è solo suo, ma di tutti. L’associazione Coscioni ha raccolto firme per ottenere almeno leggi regionali, ma anche così, il percorso è complicato. Di fronte allo stop del Veneto e alla delibera dell’Emilia-Romagna, strumento molto più debole rispetto a una legge, Stellario sente che molto ancora si dovrebbe fare per aiutare i malati. Lui stesso ha lanciato su change.org una petizione per avere tempi e norme certe in Emilia-Romagna che ha raccolto più di 2mila firme