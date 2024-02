Nel video le interviste a Giovanni Bertoldi Capogruppo Lega Modena e a Mario Mirabelli Responsabile sicurezza Lega Modena

La Lega Modena torna a parlare di sicurezza in città e lo fa a partire da un sondaggio che lo stesso Partito Democratico ha realizzato. Si tratta di una serie di domande le cui risposte, dice il Carroccio sono ad oggi ancora sconosciute agli stessi cittadini. In conferenza stampa la Lega ha chiesto quindi all’amministrazione di rendere noti i risultati – ad oggi visionati dai soli consiglieri – in modo che siano chiari i problemi di Modena che più stanno a cuore ai cittadini

Secondo la Lega la criminalità, la microcriminalità e il degrado a Modena sono da tempo fuori controllo. Per risolvere una situazione difficile servirebbero per il Carroccio politiche più incisive