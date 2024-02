Nel video l’intervista a Lorenzo Di Stefano, Attaccante Modena FC

Un cognome celebre nel calcio, 21 anni, già diverse esperienze su e giù per l’Italia (giovanili della Sampdoria, Reggina, Gubbio e Lecco), Lorenzo Di Stefano ha già debuttato con la maglia del Modena, proprio a Marassi, giocando i minuti finali.

E una delle novità dei gialli per la partita di sabato (ore 14) al “Braglia” con il Cosenza potrebbe essere proprio Di Stefano, in attacco, in coppia con Fabio Abiuso.

Nonostante le numerose assenze (Palumbo, Duca, Oukhadda, Manconi, Strizzolo, Guarino e Gargiulo), la formazione del Modena anti-Cosenza si sta delineando nella testa di mister Bianco.

Proviamo ad ipotizzarla: 3-5-2 con Seculin tra i pali, Riccio-Zaro-Cauz in difesa, Ponsi, Santoro, Gerli, Battistella, Corrado a centrocampo, Abiuso e Gliozzi (o Di Stefano) in attacco.

Ma quali sono le caratteristiche tecniche di Di Stefano?