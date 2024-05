Visita da super star oggi a Maranello.

A visitare la patria della Ferrari è arrivato Erling Haaland, famoso calciatore norvegese del Manchester City: ha passato buona parte della giornata odierna proprio a Maranello, come aveva già fatto a fine novembre 2022: il rombo dei motori, a quanto pare, gli piace quasi come il rotolare di un pallone….

Dopo la visita agli stabilimenti della Ferrari, riconosciuto per strada da molti tifosi (anche perchè non passa inosservato…) Haaland – tutto di bianco vestito – ha pranzato al ristorante “Cavallino”, accompagnato dall’avvocato Alberto Galassi, da Antonella Ferrari e dal figlio Enzo, il nipote di Piero Ferrari. Per l’occasione, davvero speciale, era presente anche lo chef Massimo Bottura, che si è a lungo intrattenuto con Haaland, concedendosi insieme ai tanti selfie dei curiosi che attendevano il calciatore fuori dal ristorante.

Top secret, però, il motivo della visita di Haaland a Maranello (lo staff ha comunicato che non avrebbe rilasciato alcuna intervista), ma potrebbe essere venuto – chiaramente – ad ordinare una nuova Ferrari – possiede già una SF90 nel suo parco macchine – e per personalizzarla con gli specialisti del “Tailor made”.

Dopo la vittoria a Montecarlo con Leclerc ieri, oggi un altro bel colpo – stavolta di immagine – per il Cavallino.