Nel video l’intervista a Claudio Vagnini, Direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena

La sanità pubblica modenese è in difficoltà. Le liste d’attesa per esami visite e interventi sono sempre più lunghe: le prestazioni da smaltire sono 200 mila. Tra le specialità più in difficoltà per l’Ausl di Modena si segnalano le visite oculistiche e le ecografie dell’addome, del capo e del collo. Secondo una rilevazione fatta dalla Regione Emilia-Romagna la città della Ghirlandina si piazza al terz’ultimo posto per ‘puntualità’ delle prestazioni. Un problema annoso per tanti cittadini che, per accorciare i tempi “biblici” del servizio pubblico, scelgono di rivolgersi al privato. Secondo il Direttore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Claudio Vagnini per mantenere alto il livello dei servizi e smaltire le liste d’attesa servirebbero maggiori risorse.