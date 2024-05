Uno dei capitoli più delicati del prossimo calciomercato, per il Direttore Sportivo Andrea Catellani, riguarda le cessioni.

La rosa, lo abbiamo detto più volte, necessita di un poderoso sfoltimento, per evitare di avere un numero esagerato di giocatori a disposizione di Mister Bisoli: in questo caso, il troppo stroppia!

Secondo Radiomercato, e secondo il buon senso, i maggiori indiziati ad essere inseriti nella lista dei partenti, pur in possesso di un contratto ancora valido con il Modena, sono Strizzolo, Manconi, Oukhadda e Tremolada.

Con i necessari distinguo: Oukhadda non può più rimanere a Modena, dopo i disastri di quest’anno, e potrebbe essere ceduto anche in prestito. Tremolada è un giocatore che, sebbene vicino ai 33 anni, ha un talento tale che potrebbe ancora mettere a disposizione di una squadra di serie B, ma non sarà il Modena. Strizzolo ha segnato 6 gol, in mezzo a mille infortuni, e Manconi si è rivelato inadatto alla B, pur avendo iniziato bene la scorsa stagione. Ma Bisoli punterà su Gliozzi e Abiuso, e su almeno un paio di attaccanti che arriveranno.

Della rosa non faranno più parte alcuni giocatori che erano arrivati a Modena in prestito: è il caso di Riccio e Corrado, che tornano alla base, rispettivamente alla Juventus e alla Ternana. Tra i prestiti, si sa, verrà riscattato solo Simone Santoro, dal Perugia.

In attesa dei 6-7 innesti “profetizzati” da Catellani, bisogna fare attenzione anche alle offerte che potrebbero arrivare al Modena per i suoi pezzi pregiati: in primis, Palumbo e Abiuso (un 2003 che segna 5 gol all’esordio in B fa sicuramente gola).