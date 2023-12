E’ accaduto ieri a Faenza, coinvolti nell’impatto un Frecciarossa e un regionale per una dinamica ora la vaglio sia di Trenitalia che dei Vigili del Fuoco il cui intervento è terminato ieri sera intorno alle 22. Fortunatamente il Frecciarossa ha tamponato il regionale a bassa velocità evitando quella che avrebbe potuto essere una tragedia ferroviaria. L’impatto ha provocato il ferimento di 17 persone che hanno riportato sembra solo contusioni e solo sei di loro hanno dovuto ricorrere alle cure sanitarie. Gli altri sono stati seguiti sul posto.

Circolazione ferroviaria in tilt per ore e forti disagi per i passeggeri che hanno subito, in alcuni casi anche ritardi di 160 minuti perché treni ad Alta Velocità sono stati convogliati sul percorso alternativo da Faenza a Rimini. La circolazione ad alta velocità è riuscita a riprendere regolarmente tra le 6 e le 7 di questa mattina, mentre i treni Regionali continuano a subire cancellazioni e limitazioni di percorso.