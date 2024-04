Nel video, le interviste a:

Roberta Carassai, mamma di Alessandro

Claudio Falleti, avvocato della famiglia

“Un figlio non si archivia”. Lo ripete più volte Roberta Carassai, mamma del 21enne Alessandro Venturelli, scomparso misteriosamente da Sassuolo ormai quaranta mesi fa. Nonostante numerose segnalazioni e appelli, del giovane, da allora, si è persa ogni traccia. Ma Roberta non ha mai perso le speranze e ha continuato a tenere alta l’attenzione sul caso. Nei mesi scorsi la Procura di Modena ha chiesto l’archiviazione dell’indagine, ma la famiglia si è opposta. E continua a farlo, oggi, in piazza Matteotti, circondata dall’affetto e dal sostegno di oltre 200 persone, unite per far sentire ancora più forte la loro voce. Per continuare a cercare Alle. L’udienza, infatti, si avvicina. Sarà celebrata il prossimo 30 aprile davanti al GIP, il quale sarà chiamato a decidere se prorogare ulteriormente le indagini o pronunciare la parola fine alla ricerca di Alessandro, archiviandone definitivamente il caso.