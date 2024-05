Nel video, le interviste a:

Giuseppe Molinari, presidente Camera di Commercio Modena

Andrea Bozzoli, amministratore Delegato HP Group

Elad Barshan, Ceo SlickChain

Motor Valley Fest ha riacceso i motori con la sesta edizione e non manca, anche quest’anno, di puntare i riflettori sulle nuove sfide del settore. Dalla produzione in crescita di auto e veicoli commerciali sempre più leggeri, alla transizione ecologica verso automobili completamente elettriche e ibride plug-in. Le sfide maggiori per la filiera europea riguardano, nello scenario internazionale, una concorrenza sempre più forte dalla Cina e dal Sud-Est asiatico. Di queste e altre tematiche le principali istituzioni italiane ed europee si sono confrontate ieri assieme alle più rappresentative aziende della filiera italiana, nel convegno dal titolo “Filiera dell’Automotive: stato dell’arte e opportunità per il futuro”.

Un richiamo internazionale quello del Motor Valley Fest che sottolinea l’importanza della città di Modena in questo settore. La kermesse sui motori rappresenta un’opportunità per i Ceo internazionali per formare nuove collaborazioni ed accrescere le proprie conoscenze sulle novità relative al automotive.