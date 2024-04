Nel video, le interviste a:

Maurizio Borsari, presidente

Stefano Ruggeri, direttore sportivo

Gian Paolo Maini, responsabile comunicazione

Non capita tutti i giorni di compiere 150 anni. Di strada ne ha fatta “La Fratellanza” a partire da quel 1874, anno in cui l’associazione sportiva venne ufficialmente fondata. Un grande traguardo per l’atletica modenese, celebrato ieri con una cena di gala nella sala d’onore di Palazzo Ducale, sede dell’Accademia Militare. Oggi, “La Fratellanza” rappresenta una delle più importanti realtà dell’atletica leggera italiana, formando ogni anno grandi talenti che raggiungono importanti risultati a livello nazionale e internazionale. Tanto è stato fatto, tanto altro ancora si dovrà fare. A partire dal 1° Maggio, altra giornata ricca di eventi per festeggiare i 150 anni della Fratellanza 1874. Un 1° maggio non solo dedicato alle gare, ma anche ad una grande festa per tutta la città.