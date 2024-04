Nel video, le interviste a:

Architetto Andrea Illari, direttore Ufficio Tecnico Comune di Sassuolo

Rossana Prandi, comandante della Polizia Locale

Non solo un taglio del nastro, ma una festa. Una vera e propria celebrazione accompagnata dalla musica della banda, per salutare l’arrivo dell’attesa nuova sede della Polizia Locale di Sassuolo. L’edificio ha festeggiato la sua inaugurazione, in via San Pietro, dopo un percorso iniziato quasi 15 anni fa, a seguito dell’abbattimento del condominio San Matteo, allora simbolo del degrado cittadino. Ora al posto di quel degrado sorge un nuovo edificio, moderno, antisismico e a bassissimo consumo energetico. La struttura, che si sviluppa su oltre 2.500 metri quadrati, è la nuova casa dei 55 operatori della Polizia Locale di Sassuolo, ma grazie a un’ampia sala conferenze, potrà ospitare anche altre realtà del territorio.