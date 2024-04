Nel video, le interviste a:

Francesco Jodice, artista “Come and see”

Lorenzo Respi, direttore Mostre e Collezioni Fondazione Modena Arti Visive

Matteo Tiezzi, presidente Fondazione di Modena

Ago Fabbriche culturali si veste di selfie e intelligenza artificiale. Si chiama “Save Your Selfie” il quinto e ultimo capitolo di “Come and see”, il progetto di Francesco Jodice che ha preso vita sulle mura esterne del complesso di Largo Sant’Agostino. Mentre all’interno continuano i cantieri per completare il grande polo culturale modenese, al suo esterno sono visibili dalla strada una dozzina di pannelli di grande formato con l’ultimo percorso che l’artista Francesco Jodice ha intrapreso coinvolgendo i giovani. Deserti, musei, prati, una Parigi futuristica: la mostra va al di là dell’autoreferenzialità del selfie.