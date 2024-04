Ascoli e Modena in campo per lo scontro salvezza al Cino e Lillo del Duca. Tra i gialloblù torna titolare in porta Riccardo Gagno, nella prima formazione di Pierpaolo Bisoli da allenatore dei canarini. Marchigiani a caccia di punti fondamentali per togliersi dalla zona retrocessione. Dopo un po’ esce anche l’Ascoli, che si va vedere in attacco con una conclusione pericolosa in area del numero 30 Nestorovski, deviata in corner

PRIMO TEMPO

Al 1′ di gioco svarione difensivo dell’Ascoli che porta al tiro Strizzolo, fermato dal portiere avversario Vasquez. Sul corner successivo la palla danza pericolosamente per un paio di volte vicino alla linea della porta dell’Ascoli, senza la zampata decisiva degli attaccanti gialloblù. I padroni di casa provano a fare la partita, con il Modena attento a coprire gli spazi e ripartire, disponendosi in campo alternativamente con una sorta di 4-1-3-2 e 4-3-3 in fase di non possesso. Intorno al 30′ i canarini tornano a farsi vedere in fase offensiva, con un tiro di Gliozzi dal limite dell’area, che sibila a pochi centimetri dall’incrocio dei pali. Su un recupero palla aggressivo sulla trequarti, Battistella trova al 37′ un tiro insidioso e rasoterra, parato però agevolmente da Vasquez. Nel finale di primo tempo l’arbitri fischia un calcio di rigore per l’Ascoli, per una trattenuta in area di Riccio su Zedadka. Dagli undici metri va Nestorovski per i padroni di casa, ma Gagno ipnotizza il numero 30 con una parata strepitosa.

SECONDO TEMPO

Secondo tempo avaro di emozioni, in cui il Modena si chiude in difesa non trovando spazi e precisione per ripartire e cercare di fare male. Ascoli che mantiene il possesso del pallone, senza però creare pericoli alla difesa avversaria. Bisoli prova ad aumentare il peso offensivo dei canarini con gli ingressi in campo di Bozhanaj e Abiuso. Una chance ce l’ha Battistella, che intorno al 35′ del secondo tempo sfiora la traversa con un tiro deviato da fuori. Poco prima del 90′ Bozhanaj sfiora il vantaggio con un ottimo destro dal limite dell’area, tolto dall’incrocio dei pali dal portiere avversario Vasquez. 0-0 il risultato finale, con la contestazione dei tifosi dell’Ascoli contro la squadra e il patron Pulcinelli. Modena che rimane a +4 sulla zona playout.