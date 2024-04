Nel video le interviste a:

Fabrizio Luppi, Coordinatore Servizio Emergenza Territoriale 118

Ermanno Andriotto, Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Modena

Lorenzo Della Casa, Coordinatore Anpas Emilia-Romagna

Poteva sembrare reale, ma fortunatamente si è trattato solo di una simulazione. Fondamentale per testare la macchina dei soccorsi in città – dai Vigili del Fuoco alla Polizia Stradale e Locale, dai Carabinieri alla Guardia di Finanza, senza dimenticare i sanitari del 118 e i volontari di Croce Rossa e Anpas – in situazioni di grande emergenza. Proprio come quella simulata questa mattina all’interno del Parco Novi Sad, dove un’autocisterna che trasporta sostanze pericolose, uno scuolabus con diversi passeggeri e una ventina di automobili sono rimaste coinvolte in un finto maxi-incidente autostradale. Più di 250 le persone coinvolte nell’esercitazione promossa dal Dipartimento Interaziendale di Emergenza Urgenza e il Comando Vigili del fuoco di Modena, con l’obiettivo di valutare, sotto il coordinamento della Prefettura, la prontezza del personale nell’affrontare situazioni come quella simulata oggi. Ogni dettaglio viene osservato, perché è il dettaglio che può salvare la vita.