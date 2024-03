Giornata di sciopero generale prevista per domani 8 marzo, nella Giornata internazionale dei diritti delle donne. L’Italia e così anche Modena si ferma, dalla scuola alla sanità, passando per uffici pubblici e musei, con l’eccezione dei trasporti, dopo che l’intervento del Garante ne ha ridimensionato lo stop. Restano garantiti i treni regionali nelle fasce pendolari (6-9 e 18-21). Stop anche per il comparto autostradale per l’intera giornata di venerdì 8 marzo, con l’eventuale blocco previsto dalle 22 del 7 marzo alle 22 del giorno seguente. Incroceranno le braccia anche i Vigili del Fuoco, dalle 9 alle 13 per il personale turnista.