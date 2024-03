PARTITO DEMOCRATICO, ALLE AMMINISTRATIVE A SASSUOLO CORRE MATTEO MESINI

A Sassuolo il Partito Democratico sceglie Matteo Mesini, 32enne già consigliere comunale, come candidato unico per sfidare il sindaco uscente Gian Francesco Menani alle amministrative. Per il giovane ingegnere, la città delle piastrelle merita una leadership in grado di rispondere alle attuali sfide su sostenibilità e ambiente