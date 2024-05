Un grave lutto per il Comando dei Vigili del Fuoco di Modena. È venuto improvvisamente a mancare, ieri pomeriggio, Marco Guerri, capo reparto in servizio presso il Distaccamento di Vignola, specializzato in tecniche di soccorso fluviale, neve e ghiaccio. Guerri aveva 57 anni ed era originario di Sestola. Entrato in servizio del 91, nella sua carriera ha partecipato a numerosi interventi di soccorso anche in situazioni di importanti calamità nazionali. Un decesso avvenuto per cause naturali per il quale tuttavia sono stati disposti accertamenti da parte della medicina legale di Modena.