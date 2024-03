Nel video le interviste a:

Gian Francesco Menani, Sindaco di Sassuolo

Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna

Claudia Borelli, Presidente Fondazione Teatro Carani

Lo striscione è eloquente: “Bentornato Teatro Carani”.

Sassuolo festeggia e neppure la pioggia ha rovinato la celebrazione per il restauro del teatro, inaugurato il giorno di Natale del 1930, chiuso per inagibilità dal 25 ottobre 2014, a causa di un controsoffitto crollato.

Ma questi quasi dieci anni non sono passati invano, per fortuna: e lo ha testimoniato la grande affluenza di cittadini che, ognuno a modo proprio, ha voluto omaggiare il ritorno del Teatro Carani all’antico splendore, ma con un tocco di modernità. Da oggi prende il via la rassegna di eventi “Sassuolo Alza il Sipario”, per celebrare la riapertura del Teatro Carani.

Si cominciare questa sera, proprio sul palco del Carani, con il concerto del sassolese Filippo Neviani, in arte Nek, “idolo locale” che ne ha fatta di strada…

Ma per tutta la prossima settimana sono in programma eventi che “rinfrescheranno” la storia del Teatro Carani.