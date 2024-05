Attimi da incubo quelli vissuti da alcuni nostri telespettatori che ci riportano di un tentato furto, avvenuta ieri sera intorno alle 20 in un condominio di Via Campo di Pozzo, a San Felice sul Panaro. Due ladri si sarebbero introdotti nell’appartamento sito al piano terra attraverso una finestra, per poi tenere ostaggio l’inquilino nel tentativo di farsi consegnare i soldi. Da lì le urla della vittima, ancora sotto choc, che ha richiamato in poco tempo l’attenzione dei vicini di casa, accorsi in suo aiuto. I due malviventi non sono riusciti nell’intento e si sono dati alla fuga a mani vuote, a bordo di un’auto. Ci dicono però che non sarebbe la prima volta che si notano in zona movimento sospetti, quindi l’invito a prestare attenzione e a segnalare alle forze dell’ordine.