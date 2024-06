Durante la prima udienza in Pakistan che si è svolta a porte chiuse, Nazia Shaheen, la madre di Saman arrestata il 31 maggio scorso dopo una lunga latitanza, ha acconsentito all’estradizione e non ha richiesto di essere rilasciata su cauzione. La donna è accusata dalla Procura di Reggio Emilia e dai Carabinieri di aver ucciso la figlia a Novellara. Come il marito Shabbar, anche lei è stata condannata all’ergastolo in primo grado.