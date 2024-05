Nel video l’intervista a:

– Antonio Ingroia, Avvocato di Nicholas Negrini

– Carlotta Boriello, Migliore amica di Alice Neri

– Cosimo Zaccaria, Avvocato della madre di Alice Neri

– Roberto Ghini, Avvocato difensore Mohamed Gaaloul

Alice Neri stava affrontando un momento delicato e sembra che avesse un rapporto complicata con il terzo uomo. A dirlo una delle sue migliori amiche presenti questa mattina in aula durante la seconda udienza sul femminicidio della 32enne di Ravarino trovata carbonizzata nella sua auto a Fossa di Concordia nel novembre del 2022. Proprio attorno a questo terzo uomo, secondo il legale di Nicholas Negrini l’Avv. Antonio Ingroia, bisognerebbe concentrare le indagini. Alice era intenzionata a salvare il suo matrimonio ma secondo la sua amica questo fantomatico terzo uomo non l’avrebbe permesso. L’udienza di questa mattina in Corte d’Assise si è concentrata anche sulla ricostruzione dei primi momenti del ritrovamento del corpo della donna e sulle perizie sulla vettura e sulla tanica di benzina usata per appiccare il rogo. Secondo l’accusa le dichiarazioni dei testimoni in aula avrebbero fornito importanti elementi di colpevolezza a carico di Mohamed Gaaloul, unico imputato per la morte di Alice Neri. Di parere opposto l’avvocato difensore di Gaaloul secondo il quale bisognerebbe continuare ad indagare e percorrere altre piste per arrivare al vero colpevole