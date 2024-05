Nel video l’intervista a Marco Meschiari, Candidato sindaco a Modena 3V

Candidato al fotofinish, Marco Meschiari è una delle novità della corsa elettorale modenese. Appartenente al Partito 3V, nato nel 2017 contro gli obblighi vaccinali pediatrici della legge Lorenzin, Meschiari si candida a sindaco con una squadra composta da cittadini lontani dalla politica classica e con un programma che, come primo punto assoluto, mette la sanità, da efficientare per ridurre i tempi di attesa e lenire la carenza dei medici di famiglia. Altri punti importanti nel programma di Meschiari sono la sicurezza ma soprattutto la raccolta rifiuti, che deve diventare sempre più puntuale per riuscire a spegnere il prima possibile l’inceneritore