SALDI INVERNALI, CHIUSO IL PRIMO FINE SETTIMANA CON UNO SCONTRINO MEDIO DI 94 EURO

Soddisfazione da parte del 60% delle imprese locali per il primo fine settimana di saldi invernali. Secondo l’indagine di Confesercenti, le vendite sono in aumento per il 20% dei negozi di abbigliamento.