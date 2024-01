Foto di copertina, d’archivio

E’ stata una notte impegnativa per i Vigili del Fuoco di Modena e Provincia. Due gli interventi di cui si hanno ancora scarse notizie. Il primo è scoppiato poco dopo le 22 in un’abitazione in via Frascara a Rio Lunato. Le fiamme si sono sviluppate dalla canna fumaria coinvolgendo anche una parte del tetto. Non si sono registrate persone ferite o intossicate e l’abitazione è tornata ad essere agibile. Sul posto è intervenuta una squadra di Vigili del Fuoco volontari da Pieve Pelago e una di permanenti da Pavullo. L’intervento si è chiuso intorno all’una della notte appena trascorsa.

Il secondo incendio invece si è innescato intorno alle 23 presso un’abitazione in costruzione in via Serramazzoni tra Serramazzoni e Ospitaletto. Le fiamme sono arrivate ad interessare anche tetto e masserizie. Anche in questo caso nessuno coinvolto oltre la struttura. Ad intervenire una squadra di Vigili del Fuoco da Vignola e una da Sassuolo. Per domare le fiamme e mettere in sicurezza lo stabile è stato necessario agli operatori lavorare per circa tre ore. L’intervento infatti si è concluso alle 3.