Nel video l’intervista a:

– Milena Bertacchini, Coordinatrice di “Fashion al Museo”

– Alessandra Zoppello, Dirigente scolastica IPSSCA Cattaneo Deledda

– Sergio Teggi, Responsabile Scientifico

Si chiama “Fashion al Museo” ed è un progetto che di anno in anno porta gli studenti ad ispirarsi al patrimonio culturale dei musei universitari. Un’iniziativa, presentata alla Torre di Levante dell’Osservatorio Geofisico, che vede uniti l’istituto professionale Cattaneo Deledda, il Sistema dei musei e orto botanico e l’osservatorio geofisico stesso. Grazie a questo legame, è nato “Sky Look” facendo dialogare moda e meteorologia in abiti realizzati dagli studenti che saranno in sfilata il 5 giugno alle 19.30 nella bella cornice di Piazza Roma a Modena. Il progetto fa incontrare il mondo di arte, moda, scienza e la simulazione aziendale dell’Istituto Deledda nel suo indirizzo Made in Italy. In particolare, in Sky Look, le studentesse hanno realizzato abiti sostenibili che parlano di meteorologia e cambiamenti climatici.