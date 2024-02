Nel video la testimonianza del Dipendente del discount, Vittima dell’aggressione

Via Rainusso, ore 19.30 di giovedì. Il supermercato MD si prepara alla chiusura, gli ultimi clienti sono ormai alle casse, quando davanti al negozio si scatena il panico. Un gruppetto di quattro giovanissimi sui 16 anni, tutti appostati fuori dalle porte, inizia a infastidire i clienti. Chiedono insistentemente soldi, non risparmiano minacce e provocazioni. Fin quando la violenza verbale si trasforma in violenza fisica: la baby gang individua la sua “preda”, un ragazzo spagnolo poco più grande di loro, arrivato qui a Modena per studiare. Cerca di divincolarsi dalla banda. Ma la banda non desiste e in pochissimi secondi l’immagine è nitida: sono quattro contro uno.

È in quel momento che in un atto di coraggio e di altruismo il dipendente del market – che è voluto restare anonimo per paura di ripercussioni – decide di intervenire per difendere il cliente dall’aggressione dei baby delinquenti. Un gesto solidale che viene però ricambiato con violenza spietata.

Nel frattempo, nel piazzale si è seminato il panico. Qualcuno ha chiamato il 112, ma quando sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, del gruppetto non vi era più alcuna traccia. Fondamentali, oltre alle testimonianze dei presenti, anche le immagini delle videocamere di sorveglianza che riprendono tutta l’area. In due anni che lavora in quel negozio, mai il dipendente aveva assistito a simili scene di violenza.