Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha premiato 29 giovani italiani, tutti nati dopo il 2000, nominandoli “Alfieri della Repubblica”.

Tra di loro, ci sono anche sei giovanissimi che si sono particolarmente distinti in occasione delle alluvioni nella nostra regione, che hanno colpito soprattutto la Romagna in due occasioni, tra il 1° e il 3° maggio e tra il 16 e il 18 maggio.

“Le alluvioni che nel 2023 hanno colpito il nostro territorio – si legge nella nota del Quirinale – in particolare la Romagna e la Toscana, hanno portato alla luce ancora una volta l’altruismo, la generosità e il senso di comunità di tanti giovani. Gli attestati valorizzano le azioni di volontariato e gli esempi di cittadinanza attiva”.

I più giovani tra i premiati sono Abderrahim Ben Rhouma, 14 anni, di Cesena, e Selim Ayach, 17 anni, di Gatteo a Mare: i due ragazzi hanno svolto un grande lavoro di pulizia e sgombero.

L’attività degli “Angeli del Fango” sul terreno è stata gestita da Valeria Frasca, 18 anni, di Forlì.

Guido Betti, 19enne di Ravenna, ha realizzato una piattaforma informatica per coordinare i volontari.

Letizia Galletti, 20 anni, di Lugo di Romagna, è stata premiata per la sua instancabile attività a sostegno di anziani e bambini in un momento cosi difficile, usando la sua grande passione per la musica.

Infine, Matteo Violani, 18enne di Ravenna, è stato premiato per la sua grinta e per la sua attività “motivante” per altri giovani volontari.