27 casi di lavoratori in nero sono stati riscontrati dall’inizio dell’anno dalla Guardia di Finanza di Modena in collaborazione con il personale ispettivo dell’Ispettorato del Lavoro, dell’INPS e dell’INAIL. Due i casi più eclatanti: in un pub a Castelnuovo Rangone gli uomini delle fiamme gialle hanno riscontrato la presenza di 9 lavoratori abusivi su 10 totali e in due ristoranti di Modena hanno identificato 8 dipendenti su 22 senza alcun contratto di lavoro.